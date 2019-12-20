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İspanya ve Portekiz'deki olumsuz hava şartları 3 kişinin ölümüne sebep oldu

Akdeniz'in batısındaki Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartları 3 kişinin ölümüne neden oldu

20.12.2019 - 12:34 | Güncelleme:
ispanya portekiz sel

İspanya'nın özellikle kuzey bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgarın 1 kişinin ölümüne neden olduğu duyuruldu. Asturias bölgesinin Puenxo adlı yerleşim yerinde dağ yürüyüşüne çıkan birinin sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Diğer yandan, şiddetli yağmur ile "Elsa" adı verilen ve saatteki hızı 160 kilometreye varan kasırganın etkisiyle çok sayıda ağacın devrildiği, As-17 yolunun trafiğe kapatıldığı, Madrid-Santander seferi yapan bir uçağın Santander Havaalanına inemeyerek geri dönüş yapmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Ayrıca su baskınlarından ve telefon ile elektrik direklerinin devrilmesinden dolayı bazı bölgelerde çok sayıda insanın zor durumda kaldığı ifade edildi.

PORTEKİZ'DE 2 ÖLÜ

Portekiz'de ise Sivil Koruma yetkilileri, başkent Lizbon yakınlarındaki Montijo kentinde ve ülkenin kuzeyindeki Castro Daire'de 2 kişinin şiddetli yağışların yol açtığı sele kapılarak öldüğünü açıkladı.

Verilen bilgilerde, şiddetli yağışlardan dolayı ülke genelinde 3 binden fazla yere müdahale edildiği, çok sayıda nehrin taştığı, bazı beldelerde devrilen ağaçların ve çöken binaların ciddi hasar oluşturduğu belirtildi.

Başkent Lizbon ve ülkenin en önemli kentlerinden Porto'da deniz ve nehir ulaşımının tamamen durduğu, çok sayıda tren seferinin de iptal edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

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