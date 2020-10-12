İspanya Ulusal Bayramı Kovid-19 nedeniyle buruk kutlandı

AA

Her yıl başkent Madrid'de yapılan, üst düzey resmi temsilcilerin yanı sıra halkın katıldığı askeri geçit töreni, bu yıl Kovid-19'dan dolayı iptal edildi.

Ulusal Bayram vesilesiyle sadece Kraliyet Sarayı'nın avlusunda, Kral 6. Felipe ve ailesi, Başbakan Pedro Sanchez ve hükümet kabinesinin diğer üyeleri ve kısıtlı katılımla küçük bir tören düzenlendi.

- Aşırı sağcılar gösteri yaptı

Bu arada, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin çağrısıyla Madrid'de hükümet karşıtı bir gösteri yapıldı.

Madrid kent merkezini arabalarla dolaşan Vox sempatizanları, İspanyol bayrağı sallayarak, "özgürlük" sloganı attı.

Öte yandan, Vox Genel Başkanı Santiago Abascal, Kovid-19'a karşı aldığı kararlar ve Katalonya'da ayrılıkçı girişimlere ilişkin uyguladığı politikadan dolayı azınlık sol koalisyon hükümetini "totaliter bir yönetim uygulamak ve bir suç örgütü gibi hareket etmekle" suçladı.

Abascal ayrıca, Kovid-19'da yüksek vaka artışlarından dolayı hükümetin Madrid'de ilan ettiği olağanüstü halin yasa dışı olduğunu ileri sürerek, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.

Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişilikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.