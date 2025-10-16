Habertürk
        İspanya - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı - Futbol Haberleri

        İspanya - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:10
        İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından gerçekleştirilecek.

        Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.

        Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.

