İspanya Süper Kupası'nda finalin adı: Real Madrid - Barcelona!
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona, Osasuna'yı 2-0 yenerek finalde Real Madrid'in rakibi oldu
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Suudi Arabistan'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanarak finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de Lamine Yamal kaydetti.
İspanya Süper Kupa final karşılaşması 14 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Real Madrid - Barcelona arasında oynanacak.