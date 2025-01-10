Real Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final müsabakasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek finale yükselen takım olmuştu. Diğer yarı final mücadelesinde dün Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 mağlüp etti ve Barcelona'nın rakibi oldu. Arabistan'da oynanacak final maçı öncesinde El Clasio ile ilgili detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. Dünyaca ünlü iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, 41. Süper Kupa'yı kazanmak için bu akşam karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Real Madrid Barcelona maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...
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REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali 12 Ocak Pazar günü 22.00'de oynanacak.
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REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak kritik mücadele TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Mallorca ile oynanan yarı final maçını kulübeden izleyen Arda Güler, Barcelona karşısında da yedeklerde olacak.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski
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EL CLASİO TARİHİ
İspanya Süper Kupa finali, El Clasico rekabetine sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona, 26 Mart 1916'da oynadıkları ilk maçtan bu yana tam 256 kez karşı karşıya geldi. Bu ezeli mücadelede Real Madrid 104 galibiyet elde ederken, Barcelona 100 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki dev kulüp arasındaki 52 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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İSPANYA SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ
İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 14 kez ile Barcelona olurken, ezeli rakibi Real Madrid kupayı 13 kez müzesine götürmeyi başardı. 2023 yılında Barcelona finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz 2024 senesinde ise iki takım yine finalde karşılaştı ve eflatun beyazlılar, Katalan ekibini 4-1 yenerek şampiyon oldu.