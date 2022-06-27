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İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras'ın Sözcüsü Helena Maleno, sınırdaki dikenli tel örgülerden atlayıp İspanya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin akını sırasında Fas tarafında ölenlerden sayısının 18 değil 37 olduğunu, halen ağır yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini duyurdu.

Sosyal medyadaki hesabından açıklama yapan Maleno, "Melilla'daki trajedide 37 kişinin öldüğünü doğruluyoruz. Bu nihai sayı değil, daha da artabilir." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Batı Sahra sorunundan dolayı Fas ile yaşadığı 10 aylık diplomatik krizi düzeltmek için nisan ayından itibaren adımlar atmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan düzensiz göçmen dramını "görmezden gelmekle" suçlandı.

AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti.

Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısı yapan Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed, göçmenlere karşı aşırı güç kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek, "Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken maruz kaldığı şiddet ve aşağılayıcı muamele karşısında derin şok ve kaygı içindeyim." ifadesini kullandı.

BİNLERCE GÖÇMEN SINIRA AKIN ETMİŞTİ

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.