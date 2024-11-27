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        Haberler Dünya İspanya sel felaketinin ardından Valencia'ya 2,3 milyar avroluk yardım yapacak | Dış Haberler

        İspanya sel felaketinin ardından Valencia'ya 2,3 milyar avroluk yardım yapacak

        İspanya hükümeti, ülke tarihinin en yıkıcı sel felaketinin ardından Valencia bölgesinin yeniden inşası için 2.3 milyar avroluk ek bir yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:57
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        İspanya'dan sel nedeniyle 2.3 milyarlık yardım paketi
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın tarihindeki en ölümcül sel felaketinin ardından Valencia bölgesinin yeniden inşası için 2.3 milyar avro ek yardım yapılacağını açıkladı.

        29 Ekim'deki şiddetli yağışlar Valencia'nın güneyindeki banliyölerde sellere neden olmuş, 220'den fazla kişi ölmüştü. 5 kişi hala kayıp.

        Sel felaketi nedeniyle bölge halkı başta hükümet ve İspanya kralı olmak üzere birçok kişiye tepki göstermişti.

        Bu yardım paketi daha önce açıklanan 14.36 milyar avro büyüklüğündeki ana pakete ek olarak alındı.

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