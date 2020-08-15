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Koronavirüs salgını kapsamında İspanya'daki vaka sayısında görülen hızlı artış, hükümeti bir dizi yeni önlem almaya itti.

Alınan yeni önlemleri açıklayan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, güvenli mesafeyi korumanın mümkün olmadığı açık alanlarda da sigara içmenin yasaklanacağını duyurdu. İspanya Sağlık Bakanı, gençleri de en fazla 10'a kişilik gruplar halinde buluşmaları konuşmaları konusunda uyardı.

Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gece 1'den sonra kapanacağını da açıklayan ülkenin sağlık bakanı, İspanya'da son 14 günde 44 bin 400 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 337 bini aştığını duyurdu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, İspanya'nın ünlü turizm bölgesi Magaluf'taki gece kulüpleri ve barların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mayorka adasında yer alan Magaluf, özellikle İngiliz, Rus, İrlanda, Alman ve İskandinav paket tatil pazarına hizmet vermesi ile biliniyor.