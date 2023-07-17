İspanya'nın La Palma Adası'nda orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi!
İspanya'nın La Palma Adası'nda 14 Temmuz'da çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamazken, 5 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. La Palma'da en az 4 bin kişi tahliye edildi
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İspanya'da yaz mevsiminin ilk büyük orman yangınının çıktığı ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'da 4 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
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La Palma Adası'nda 14 Temmuz'da çıkan ve halen kontrol altına alınamayan alevler şimdiye kadar 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.
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Tijarafe ve Puntagorda başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlardan dolayı 13 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan La Palma Belediyesi ve sivil yardım ekipleri, 4 bin 255 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve geceyi spor salonlarında, yakınlarında ya da otellerde geçirdiğini duyurdu.
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Yangın söndürme çalışmalarına karadan 100'ü asker 400'den fazla kişinin katıldığı, havadan da 13 uçağın destek verdiği, bölgedeki ulusal parka sıçramasından endişe edilen yangının henüz kontrol altına alınmadığı bildirildi.
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Diğer yandan İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasi partilerin La Palma'da planladıkları seçim mitingleri yangın nedeniyle iptal edildi.
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İspanya'da yılın ilk yarısında 15 büyük orman yangını çıkarken, bunun son 10 yılın aynı dönemine oranla neredeyse dört kat daha fazla olduğu belirtilmişti.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.