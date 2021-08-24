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İspanya'nın güney kıyılarında, çevre sorunları ve yasa dışı sulamadan 5 ton balık öldü

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesine kıyısı olan ve "ülkenin en büyük lagünü" olarak bilinen Küçük Deniz'de (Mar Menor), çevre sorunları ve yasa dışı sulama nedeniyle 13 Ağustos'tan bu yana 5 tondan fazla balık öldü.

24.08.2021 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'nın güney kıyılarında, çevre sorunları ve yasa dışı sulamadan 5 ton balık öldü
AA

Siyasi polemiklere de neden olan balık ölümleri, bu zamana kadar bölgede görülmüş en büyük kriz olarak öne çıkıyor.

Küçük Deniz'de son olarak 2019'da 3 ton balık ve deniz canlısı ölürken; yerel yönetim kaynakları, ölümlerin 5 tonu aştığını bildirdi.

Yetkililer, sorunun öncelikli olarak tarım sektöründe sulamada kullanılan nitratın aşırı miktarda ve kontrolsüz şekilde denize boşaltılmasından kaynaklandığını ifade etti.

İklim değişikliğiyle artan hava sıcaklığının da çevre sorunu yarattığına ve balıkların oksijensiz kaldığına işaret edildi.

Küçük Deniz'deki anoksi ölümlerinin bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan biyologlar, "yasa dışı sulamayı bitirme" çağrısı yaptı.

Ölen balıkları ve deniz canlılarını her gün kıyılardan toplayan çevreci sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İspanyol basınına, "Rüzgarın nereden estiğine ve lagünde atmosfer basıncının nasıl olduğuna bağlı olarak ölümler değişiyor. Oksijen tüketiminin hızlandığı gece saatlerinde ölümler artıyor. Biz de sabah gidip kıyıları temizliyoruz." açıklamasında bulundu.

- Murcia özerk yönetimi, merkezi hükümeti suçladı

Diğer yandan sorun, Murcia özerk yönetimi ile İspanya'daki merkezi hükümet arasında siyasi krize neden oldu.

Murcia özerk hükümetinin başkanı Fernando Lopez Miras, merkezi hükümeti, acil önlem ve yardım taleplerine kulak vermemekle suçladı.

Miras, "Merkezi hükümetin alması gereken bir karar olmasına rağmen bugüne kadar adım atılmaması sebebiyle Küçük Deniz'e nitrat boşaltılmasını biz yasaklamak zorunda kaldık." açıklamasını yaptı.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera da yarın bölgeye gideceğini duyurdu.

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