İspanya’da maske kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, cuma günü yaptığı açıklamada, ‘‘ Bu hafta sonu maskeli son hafta olacak" açıklamasında bulundu.

Barselona'da bir etkinlikte konuşan İspanya Başbakanı Sánchez, Bakanlar Kurulu toplantısının 24 Haziran'da gerçekleşeceğini ve bu toplantıda maske uygulamasının açık havada sona ermesinin kararlaştırılacağını belirtti.

Sánchez, 26 Haziran tarihini verdi, karara göre İspanya'da maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırılacak.