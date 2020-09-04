Reuters

İspanya'nın Bankia ve Caixabank bankaları birleşerek ülkenin en büyük bankasını oluşturmayı değerlendiriyorlar. Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre anlaşmanın ayrıntıları birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Borsaya yaptıkları açıklamaya göre iki banka birleşmeleri halinde 650 milyar euroyu aşan aktifiyle İspanya'nın en büyük bankasını oluşturacak.

Caixabank'ın hisseleri bu sabah yüzde 12 yükselirken, İspanya devletinin yüzde 60'tan biraz fazla hissesine sahip olduğu Bankia'nın hisseleri de yüzde 30 prim yaptı.