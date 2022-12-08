Yapılan açıklamada; sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla fesh edildiği duyuruldu. Kararın başkan Luis Rubiales ve sportif direktör Jose Francesco Molina tarafından alındığı ve Luis Enrique'ye iletildiği belirtildi.

İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique yerine takımın başına Luis de la Fuente'yi getirdi.

52 yaşındaki Luis Enrique, İspanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevine 9 Temmuz 2018'de getirildi. Luis Enrique, EURO 2020'de yarı final başarısı yaşasa da 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştirilerin odağında yer almıştı.