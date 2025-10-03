Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İspanya La Liga: Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Bernabeu'nda oynacak müsabaka öncesinde Real Madrid- Villarreal maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu maç öncesinde iki cephede de eksiklik dikkat çekerken, gözler Arda Güler ve Mbappe'de olacak. Peki, "Real Madrid- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Real Madrid- Villarreal maçının detayları...

        Giriş: 03.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:56
          Real Madrid- Villarreal maçına sayılı saatler kaldı. Sezona 6'da 6 yaparak iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında 5-2 yenilerek ilk mağlübiyetini aldı. Öte yandan 5 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyeti olan Villarreal, Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer buldu. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman ve hangi kanalda?

          REAL MADRİD- VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Real Madrid- Villarreal maçı 4 Ekim Cumartesi (yarın) 22.00'de oynanacak.

          Bernabeu'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Arda Güler, Villarreal karşısında da sahada olacak.

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Asencio, Militao, Huıjsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Vinicius, Mbappe

