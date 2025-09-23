İspanya La Liga'da 5. haftanın sonuçları
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 5. hafta maçları tamamlandı. Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Ligde tamamlanan 5. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 5. hafta kapanışı Barcelona-Getafe maçı ile oldu.
Getafe'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-0 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Getafe ise haftayı 9 puan ile noktaladı.
Espanyol'u konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla puanını 15'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Espanyol ise haftayı 10 puan ile noktaladı.
Atl. Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Mallorca ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Mallorca puanını 2'ye yükseltirken konuk ekip Atl. Madrid ise 6 puana ulaştı.
Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu Alaves'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 7 puana yükseldi, ev sahibi Alaves ise 7 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında R. Betis ile R. Sociedad karşılaştı. R. Betis rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Zorlu deplasmanda Levante ev sahibi rakibi Girona'yı 4-0 mağlup etti.
Ligin 5. haftasında Villarreal ile Osasuna karşılaştı. Villarreal rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Valencia , ligin 5. haftasında Ath. Bilbao'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.
R. Vallecano, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Celta Vigo ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Elche, evindeki mücadelede rakibi Oviedo'nu etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Elche puanını 9'a yükseltti.