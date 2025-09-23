Habertürk
        İspanya La Liga'da 5. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 5. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 5. hafta maçları tamamlandı. Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Ligde tamamlanan 5. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 5. haftanın sonuçları
        İspanya La Liga'nın 5. hafta kapanışı Barcelona-Getafe maçı ile oldu.

        Getafe'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-0 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Getafe ise haftayı 9 puan ile noktaladı.

        Espanyol'u konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla puanını 15'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Espanyol ise haftayı 10 puan ile noktaladı.

        Atl. Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Mallorca ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Mallorca puanını 2'ye yükseltirken konuk ekip Atl. Madrid ise 6 puana ulaştı.

        Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu Alaves'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 7 puana yükseldi, ev sahibi Alaves ise 7 puanda kaldı.

        Ligin 5. haftasında R. Betis ile R. Sociedad karşılaştı. R. Betis rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Zorlu deplasmanda Levante ev sahibi rakibi Girona'yı 4-0 mağlup etti.

        Ligin 5. haftasında Villarreal ile Osasuna karşılaştı. Villarreal rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Valencia , ligin 5. haftasında Ath. Bilbao'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

        R. Vallecano, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Celta Vigo ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Elche, evindeki mücadelede rakibi Oviedo'nu etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Elche puanını 9'a yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 5. Haftanın Sonuçları
        19.09.2025 22:00
        Real Betis
        3
        Real Sociedad
        1
        İY(1-1)
        20.09.2025 15:00
        Girona
        0
        Levante
        4
        İY(0-1)
        20.09.2025 17:15
        Real Madrid
        2
        Espanyol
        0
        İY(1-0)
        20.09.2025 19:30
        Deportivo Alaves
        1
        Sevilla
        2
        İY(1-1)
        20.09.2025 19:30
        Villarreal
        2
        Osasuna
        1
        İY(0-1)
        20.09.2025 22:00
        Valencia
        2
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        21.09.2025 15:00
        Rayo Vallecano
        1
        Celta Vigo
        1
        İY(0-0)
        21.09.2025 17:15
        Mallorca
        1
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-0)
        21.09.2025 19:30
        Elche
        1
        Real Oviedo
        0
        İY(1-0)
        21.09.2025 22:00
        Barcelona
        3
        Getafe
        0
        İY(2-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 5. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		5 5 0 0 15 8
        2
        Barcelona
        		5 4 1 0 13 13
        3
        Villarreal
        		5 3 1 1 10 6
        4
        Espanyol
        		5 3 1 1 10 1
        5
        Elche
        		5 2 3 0 9 3
        6
        Real Betis
        		6 2 3 1 9 2
        7
        Athletic Bilbao
        		5 3 0 2 9 0
        8
        Getafe
        		5 3 0 2 9 -1
        9
        Sevilla
        		5 2 1 2 7 1
        10
        Deportivo Alaves
        		5 2 1 2 7 0
        11
        Valencia
        		5 2 1 2 7 -2
        12
        Atletico Madrid
        		5 1 3 1 6 1
        13
        Osasuna
        		5 2 0 3 6 0
        14
        Rayo Vallecano
        		5 1 2 2 5 -1
        15
        Celta Vigo
        		6 0 5 1 5 -2
        16
        Levante
        		5 1 1 3 4 0
        17
        Real Oviedo
        		5 1 0 4 3 -7
        18
        Real Sociedad
        		5 0 2 3 2 -4
        19
        Mallorca
        		5 0 2 3 2 -5
        20
        Girona
        		5 0 1 4 1 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 6. Hafta Maçları
        27.08.2025 22:00
        Celta Vigo
        Real Betis
