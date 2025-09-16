İspanya La Liga'da 4. haftanın sonuçları

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanan maç, Espanyol ile Mallorca arasında gerçekleşti.

Espanyol, evindeki mücadelede rakibi Mallorca'yı etkili oyunuyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Espanyol puanını 10'a yükseltti.

Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Valencia 'e karşı üstünlük kurarak 6-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 10 puana ulaştı. Konuk Valencia ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Atl. Madrid, Villarreal'ı konuk etti ve maçı 2-0 kazanarak toplamda 5 puanın sahibi oldu.

Sevilla, ligin bu haftasında Elche ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 2-2 biten maçta Sevilla ve Elche 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 6 puan ile noktaladı.

Real Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek R. Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 12'ye yükseltti.

Getafe evinde konuk ettiği Oviedo'nu 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Alaves, deplasmanda Ath. Bilbao'nu 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.