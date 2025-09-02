Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 3. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 3. hafta geride kaldı. Real Madrid, Atl. Madrid, Sevilla ve Barcelona haftayı galibiyetle kapattı. İspanya La Liga'da 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya La Liga'da 3. haftanın görünümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya La Liga'nın 3. haftasının kapanışında, R. Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.

        Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Mallorca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 9'a yükseltti. Konuk ekip Mallorca ise 1 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Barcelona, rakibi R. Vallecano ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Barcelona 7 puana ulaşırken R. Vallecano ise 4 puana yükseldi.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Sevilla, ev sahibi Girona'yı deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Sevilla puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

        3. hafta mücadelesinde Atl. Madrid'in deplasmanda Alaves ile karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten maçta Atl. Madrid ve Alaves 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 2 puan ile noktaladı.

        Elche, evindeki mücadelede rakibi Levante'yi 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Valencia , rakibi Getafe takımını 3-0 geçmeyi başardı.

        Oviedo, ligin 3. haftasında R. Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.

        Celta Vigo ile Villarreal ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 2 puana ulaşırken, Villarreal ise 7 puana yükseldi.

        Lig'in 3. haftasında Ath. Bilbao deplasmanda R. Betis'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Ath. Bilbao oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Ligin bu haftasında Espanyol ile Osasuna karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 3. Haftanın Sonuçları
        29.08.2025 20:30
        Elche
        2
        Levante
        0
        İY(0-0)
        29.08.2025 22:30
        Valencia
        3
        Getafe
        0
        İY(1-0)
        30.08.2025 18:00
        Deportivo Alaves
        1
        Atletico Madrid
        1
        İY(1-1)
        30.08.2025 20:00
        Real Oviedo
        1
        Real Sociedad
        0
        İY(1-0)
        30.08.2025 20:30
        Girona
        0
        Sevilla
        2
        İY(0-1)
        30.08.2025 22:30
        Real Madrid
        2
        Mallorca
        1
        İY(2-1)
        31.08.2025 18:00
        Celta Vigo
        1
        Villarreal
        1
        İY(0-0)
        31.08.2025 20:00
        Real Betis
        1
        Athletic Bilbao
        2
        İY(0-0)
        31.08.2025 20:30
        Espanyol
        1
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        31.08.2025 22:30
        Rayo Vallecano
        1
        Barcelona
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 3. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		3 3 0 0 9 5
        2
        Athletic Bilbao
        		3 3 0 0 9 3
        3
        Villarreal
        		3 2 1 0 7 7
        4
        Barcelona
        		3 2 1 0 7 4
        5
        Espanyol
        		3 2 1 0 7 2
        6
        Getafe
        		3 2 0 1 6 0
        7
        Elche
        		3 1 2 0 5 2
        8
        Valencia
        		3 1 1 1 4 2
        9
        Rayo Vallecano
        		3 1 1 1 4 1
        10
        Deportivo Alaves
        		3 1 1 1 4 0
        11
        Real Betis
        		3 1 1 1 4 0
        12
        Sevilla
        		3 1 0 2 3 0
        13
        Osasuna
        		3 1 0 2 3 -1
        14
        Real Oviedo
        		3 1 0 2 3 -4
        15
        Atletico Madrid
        		3 0 2 1 2 -1
        16
        Real Sociedad
        		3 0 2 1 2 -1
        17
        Celta Vigo
        		3 0 2 1 2 -2
        18
        Mallorca
        		3 0 1 2 1 -4
        19
        Levante
        		3 0 0 3 0 -4
        20
        Girona
        		3 0 0 3 0 -9

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 4. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Habertürk Anasayfa