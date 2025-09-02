İspanya La Liga'da 3. haftanın görünümü

İspanya La Liga'da 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 3. hafta geride kaldı. Real Madrid, Atl. Madrid, Sevilla ve Barcelona haftayı galibiyetle kapattı. İspanya La Liga'da 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 3. haftasının kapanışında, R. Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Mallorca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 9'a yükseltti. Konuk ekip Mallorca ise 1 puanda kaldı.
Zorlu deplasman atmosferinde Barcelona, rakibi R. Vallecano ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Barcelona 7 puana ulaşırken R. Vallecano ise 4 puana yükseldi.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Sevilla, ev sahibi Girona'yı deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Sevilla puanını 3'e yükseltmeyi başardı.
3. hafta mücadelesinde Atl. Madrid'in deplasmanda Alaves ile karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten maçta Atl. Madrid ve Alaves 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 2 puan ile noktaladı.
Elche, evindeki mücadelede rakibi Levante'yi 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Valencia , rakibi Getafe takımını 3-0 geçmeyi başardı.
Oviedo, ligin 3. haftasında R. Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.
Celta Vigo ile Villarreal ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 2 puana ulaşırken, Villarreal ise 7 puana yükseldi.
Lig'in 3. haftasında Ath. Bilbao deplasmanda R. Betis'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Ath. Bilbao oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Ligin bu haftasında Espanyol ile Osasuna karşı karşıya geldi.