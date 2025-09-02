İspanya La Liga'da 3. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 3. haftasının kapanışında, R. Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Mallorca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 9'a yükseltti. Konuk ekip Mallorca ise 1 puanda kaldı.

Zorlu deplasman atmosferinde Barcelona, rakibi R. Vallecano ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Barcelona 7 puana ulaşırken R. Vallecano ise 4 puana yükseldi.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Sevilla, ev sahibi Girona'yı deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Sevilla puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

3. hafta mücadelesinde Atl. Madrid'in deplasmanda Alaves ile karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten maçta Atl. Madrid ve Alaves 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 2 puan ile noktaladı.

Elche, evindeki mücadelede rakibi Levante'yi 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Valencia , rakibi Getafe takımını 3-0 geçmeyi başardı.

Oviedo, ligin 3. haftasında R. Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.