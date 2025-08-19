Habertürk
        İspanya La Liga'da 1. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 1. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 1. hafta heyecanı sürüyor. Barcelona, Sevilla ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Real Madrid ise puan kaybına uğradı. İşte İspanya La Liga'da 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 1. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        İspanya La Liga'nın 1. haftasının son maçı, Elche-R. Betis mücadelesiyle tamamlandı.

        Elche ile R. Betis'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Atl. Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 3'e yükseltirken Atl. Madrid 0 puanda kaldı.

        Ath. Bilbao'nun konuğu olarak sahaya çıkan Sevilla, maçı 3-2 kaybederek haftayı 0 puanla kapattı; Ath. Bilbao ise puanını 3'e yükseltti.

        Mallorca'a ligin 1. haftasında konuk olan Barcelona, rakibini 3-0 yenerek 3 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Mallorca ise 0 puanda kaldı.

        R. Vallecano, 1. haftada oynanan mücadelede Girona'yı 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 3 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Girona ise 0 puanda kaldı.

        Villarreal, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 3'e yükseltti.

        Alaves, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Levante'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Alaves puanını 3'e yükseltti.

        Valencia , ev sahibi avantajına rağmen rakibi R. Sociedad ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Getafe, deplasmanda Celta Vigo'nu 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 1. Haftanın Sonuçları
        15.08.2025 20:00
        Girona
        1
        Rayo Vallecano
        3
        İY(0-3)
        15.08.2025 22:30
        Villarreal
        2
        Real Oviedo
        0
        İY(2-0)
        16.08.2025 20:30
        Mallorca
        0
        Barcelona
        3
        İY(0-2)
        16.08.2025 22:30
        Deportivo Alaves
        2
        Levante
        1
        İY(1-0)
        16.08.2025 22:30
        Valencia
        1
        Real Sociedad
        1
        İY(0-0)
        17.08.2025 18:00
        Celta Vigo
        0
        Getafe
        2
        İY(0-0)
        17.08.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        3
        Sevilla
        2
        İY(2-0)
        17.08.2025 22:30
        Espanyol
        2
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-1)
        18.08.2025 22:00
        Elche
        1
        Real Betis
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 1. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		1 1 0 0 3 3
        2
        Rayo Vallecano
        		1 1 0 0 3 2
        3
        Getafe
        		1 1 0 0 3 2
        4
        Villarreal
        		1 1 0 0 3 2
        5
        Athletic Bilbao
        		1 1 0 0 3 1
        6
        Deportivo Alaves
        		1 1 0 0 3 1
        7
        Espanyol
        		1 1 0 0 3 1
        8
        Elche
        		1 0 1 0 1 0
        9
        Real Betis
        		1 0 1 0 1 0
        10
        Real Sociedad
        		1 0 1 0 1 0
        11
        Valencia
        		1 0 1 0 1 0
        12
        Osasuna
        		0 0 0 0 0 0
        13
        Real Madrid
        		0 0 0 0 0 0
        14
        Sevilla
        		1 0 0 1 0 -1
        15
        Atletico Madrid
        		1 0 0 1 0 -1
        16
        Levante
        		1 0 0 1 0 -1
        17
        Girona
        		1 0 0 1 0 -2
        18
        Celta Vigo
        		1 0 0 1 0 -2
        19
        Real Oviedo
        		1 0 0 1 0 -2
        20
        Mallorca
        		1 0 0 1 0 -3

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 2. Hafta Maçları
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
