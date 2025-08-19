İspanya La Liga'da 1. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İspanya La Liga'da 1. haftanın sonuçları
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 1. hafta heyecanı sürüyor. Barcelona, Sevilla ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Real Madrid ise puan kaybına uğradı. İşte İspanya La Liga'da 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İspanya La Liga'nın 1. haftasının son maçı, Elche-R. Betis mücadelesiyle tamamlandı.
Elche ile R. Betis'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Atl. Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 3'e yükseltirken Atl. Madrid 0 puanda kaldı.
Ath. Bilbao'nun konuğu olarak sahaya çıkan Sevilla, maçı 3-2 kaybederek haftayı 0 puanla kapattı; Ath. Bilbao ise puanını 3'e yükseltti.
Mallorca'a ligin 1. haftasında konuk olan Barcelona, rakibini 3-0 yenerek 3 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Mallorca ise 0 puanda kaldı.
R. Vallecano, 1. haftada oynanan mücadelede Girona'yı 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 3 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Girona ise 0 puanda kaldı.
Villarreal, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 3'e yükseltti.
Alaves, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Levante'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Alaves puanını 3'e yükseltti.
Valencia , ev sahibi avantajına rağmen rakibi R. Sociedad ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Getafe, deplasmanda Celta Vigo'nu 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.