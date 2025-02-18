İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'nın 24. haftasının final maçında Barcelona-R. Vallecano takımları karşı karşıya geldi.

Barcelona evindeki karşılaşmada, rakibi R. Vallecano kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 51'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip R. Vallecano ise 35 puanda kaldı.

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Atl. Madrid'in ligdeki 24. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten mücadelenin ardından Atl. Madrid 50 puana ulaşırken, Celta Vigo 29 puana ulaştı.

Sevilla, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Valladolid'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 31 puana ulaştı.

Zorlu deplasman atmosferinde Real Madrid, rakibi Osasuna ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Real Madrid 51 puana ulaşırken Osasuna ise 32 puana yükseldi.

Getafe, bu hafta Girona'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Getafe oldu.

Leganes evinde ağırladığı Alaves ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Leganes 24 puana ulaşırken, Alaves ise 22 puana yükseldi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Villarreal ile Valencia arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Espanyol, rakibi Ath. Bilbao'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Las Palmas'ı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

R. Betis, zorlu mücadelede rakibi R. Sociedad'ı 3-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.