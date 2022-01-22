İspanya kraliyetinde yasak aşk skandalı

Iñaki kendisine resimler hakkında sorular soran basın mensuplarına "Bu tür olaylar olur, bunu mümkün olan en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi.

Yanıtı herkesi şaşırtan Iñaki ailesini haberi nasıl karşıladığı sorusunda ise "Her zamanki gibi son derece sakin bir şekilde bu zorluğun da üstesinden geleceğiz" yanıtını verdi.