İspanya Kralı Felipe'den Trump'a tepki

Kral 6. Felipe, İspanya'nın dünya çapındaki dil eğitimi, kültür ve sanat etkinlikleri kurumu Cervantes Enstitüsü'nün Madrid'deki bir etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, Beyaz Saray'ın internet sitesinden İspanyolcayı kaldıran ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

İspanya Kralı, ABD'nin büyük bölümünde Cervantes Enstitüsü'nün beş merkezi bulunduğunu anımsatarak, İspanyolcanın, ABD'nin orta öğretim ve üniversite eğitiminde diğer dilleri açık ara geride bıraktığını vurguladı.

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ABD'de 2050 yılına gelindiğinde İspanyolca konuşanların sayısının 100 milyonu bulacağını dile getiren Felipe, "Demografik ve demokratik gerçekler göz önünde bulundurulduğunda bu kararın geçici olmasını umuyorum çünkü İspanyolca en çok kullanılan ikinci dil haline gelecek ve siyasi etkiye sahip olacaktır." dedi.

Cervantes Enstitüsü Genel Direktörü Luis Garcia Montero da ABD Başkanı Trump'ın "İspanyolcayı yoksulların ve göçmenlerin diliymiş gibi göstererek ülkesinde bu dili konuşan 60 milyona yakın kişiyi aşağıladığını" söyledi.

Trump'ın bu kararının üzüntü verici olduğunu kaydeden Montero, "Latin nüfusunun büyük bir kısmının desteğini almasının ardından Trump'ın tutumunu değiştireceğini düşünüyordum. Çünkü Latin nüfusu artık ABD ekonomisinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ama değiştirmedi. İspanyolcayı çıkardı. Bizler, İspanyolcanın bir kültür, bilim ve teknoloji dili olarak prestijini pekiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD başkanı olduğu 2017'deki ilk döneminde de İspanyolca ile ilgili benzer kararı almıştı.