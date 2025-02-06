Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya Kralı Felipe'den Trump'a tepki | Dış Haberler

        İspanya Kralı Felipe'den Trump'a tepki

        İspanya Kralı 6. Felipe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden İspanyolcayı kaldırma kararını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Kralı Felipe'den Trump'a tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kral 6. Felipe, İspanya'nın dünya çapındaki dil eğitimi, kültür ve sanat etkinlikleri kurumu Cervantes Enstitüsü'nün Madrid'deki bir etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, Beyaz Saray'ın internet sitesinden İspanyolcayı kaldıran ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

        İspanya Kralı, ABD'nin büyük bölümünde Cervantes Enstitüsü'nün beş merkezi bulunduğunu anımsatarak, İspanyolcanın, ABD'nin orta öğretim ve üniversite eğitiminde diğer dilleri açık ara geride bıraktığını vurguladı.

        ABD'de 2050 yılına gelindiğinde İspanyolca konuşanların sayısının 100 milyonu bulacağını dile getiren Felipe, "Demografik ve demokratik gerçekler göz önünde bulundurulduğunda bu kararın geçici olmasını umuyorum çünkü İspanyolca en çok kullanılan ikinci dil haline gelecek ve siyasi etkiye sahip olacaktır." dedi.

        Cervantes Enstitüsü Genel Direktörü Luis Garcia Montero da ABD Başkanı Trump'ın "İspanyolcayı yoksulların ve göçmenlerin diliymiş gibi göstererek ülkesinde bu dili konuşan 60 milyona yakın kişiyi aşağıladığını" söyledi.

        Trump'ın bu kararının üzüntü verici olduğunu kaydeden Montero, "Latin nüfusunun büyük bir kısmının desteğini almasının ardından Trump'ın tutumunu değiştireceğini düşünüyordum. Çünkü Latin nüfusu artık ABD ekonomisinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ama değiştirmedi. İspanyolcayı çıkardı. Bizler, İspanyolcanın bir kültür, bilim ve teknoloji dili olarak prestijini pekiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Trump, ABD başkanı olduğu 2017'deki ilk döneminde de İspanyolca ile ilgili benzer kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Habertürk Anasayfa