Valencia- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, Valencia deplasmanına konuk olacak. Son 32 turunda Barbastro'yu 4-0, son 16'da ise Real Betis'i 5-1'lik skorla eleyen Katalan ekibi, çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Kral Kupası'na 1. turdan katılan Valencia, 4 farklı takımı eleyerek çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu. Peki, Valencia- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayan yarı finale yükselecek. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmadığı taktirde seri penaltı atışlara geçilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Barcelona, lig maçında Valencia'yı 7-1'lik ezici skorla mağlüp etmişti. Peki, Kral Kupası çeyrek finaline sahne olan Valencia- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia- Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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VALENCİA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Valencia- Barcelona maçı 6 Şubat Perşembe (bugün) 23.30'da oynanacak.
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VALENCİA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Mestella'da oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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VALENCİA MUHTEMEL 11
Dimitrievski, Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya, Javi Guerra, Barrenechea, Lopez, Almeida, Rioja, Duro
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Pena, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Lopez, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski