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HaberlerDünya

İspanya Kovid-19 vakaları artıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 855 yeni vakanın kaydedildiğini aktardı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde yeni vaka sayılarında artışın devam ettiği belirtildi.

27.07.2020 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya
AA

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 855 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Verilerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesi son 24 saatte 474 yeni vaka ile ülke genelinde açıklanan 855 vakanın yoğunlaştığı bölge oldu.

Kovid-19'da yeni vakaların görüldüğü diğer bölgeler Navarra (94),Bask (76),Katalonya (71) ve Madrid (53) olarak sıralandı.

Bu arada Bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 278 bin 782'ye ulaştı.

Bakanlığın en son cuma günü açıkladığı verilerde toplam vaka sayısı 272 bin 421 iken, sadece hafta sonunda 6 bin 361 yeni vaka eklenmesi dikkati çekti.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da son 7 günde 6 artışla 28 bin 434 olarak güncellendi.

İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerin Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri çağrısı yapmaları ve İngiltere'nin İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina kararı alması İspanyol basınında manşetlere çıkarıldı.

Yapılan yorumlarda yeni vakaların özellikle turizm sektörünü vurduğuna işaret edildi.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1719'a çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 135 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 50 bin 299'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 158 artışla 35 bin 375 olarak açıklandı.

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