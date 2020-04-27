İspanya Kovid-19'un ne oranda yayıldığını anlamak için antikor testlerine başladı

AA

Sağlık Bakanı Salvador İlla, virüsle ilgili "toplumdaki gerçek verilerine ulaşabilmek" için ülke genelinde 36 bin hanede yaklaşık 90 bin kişiye antikor testi yapılacağını açıkladı.

İlla, "Antikor testleri, Kovid-19'un boyutuyla, yaş ve cinsiyet ayrımıyla ilgili yerel ve ulusal boyutta bize veriler verecektir. Bu testler, hastalığın dinamik evrimini görmemize yardımcı olacaktır." dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Madrid'deki Carlos III Sağlık Enstitüsü Direktörü Raquel Yotti de antikor verilerine bu zamana kadar sahip olmadıklarını, virüsle teması olanların gerçek sayısına bu şekilde ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulusal İstatistik Enstitüsünün desteğiyle 36 bin hanenin seçildiğini ve toplamda 90 bin kişiye telefonla ulaşılarak, gönüllü olarak katılımlarının sorulacağını kaydeden Yotti, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İki aşamalı bir test uygulanacak. İlk, parmaktan kan alınacak. Bu hızlı bir test ve 10 dakikada analizi yapılıyor. Ayrıca daha ayrıntılı analizler için kan örnekleri alınacak. Katılımcılara üç haftada bir olmak üzere toplamda üç test yapılacak. Bu şekilde, yerel, bölgesel ve ulusal boyutta Kovid-19 bulaşmış insan sayısına ulaşmayı planlıyoruz. İlk verilere iki hafta içinde ulaşmayı öngörüyoruz."

İspanya'daki son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 521 olurken, toplam vaka sayısı da 209 bin 465 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede bu zamana kadar Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısının 114 bin 81 olduğunu duyurdu.

İspanya, toplamda 100 bin 875 kişiyle, ABD ve Almanya'nın ardından en fazla koronavirüs hastasının iyileştiği üçüncü ülke konumunda bulunuyor.