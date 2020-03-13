İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası

AA

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı.

Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Kovid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.

Ülkede, Senato ve Meclis'in dışında özerk yönetimlerin parlamentolarında da koronavirüs bulaşan siyasetçilerin olduğu haberleri gelirken, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Senato ve Meclis'teki tüm çalışmaların iki hafta boyunca askıya alındığı duyurulmuştu.

Bu arada, hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda, Madrid, Rioja, Bask ve Katalonya'dan sonra diğer tüm özerk yönetimlerin talimatıyla İspanya genelinde 9,5 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek şekilde okullar ve üniversiteler iki hafta süreyle kapatıldı.

Diğer yandan, Katalonya özerk hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle, toplamda yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui ve Odena yerleşim yerlerini karantinaya alma talimatı verdi.

Alınan yeni kararlarla, Barselona'nın turistik yerlerinden Kutsal Aile Bazilikası ziyarete kapatılırken, Katolik dininin önemli bayramlarından olan Paskalya dolayısıyla yapılacak toplu ayinler ve etkinlikler de iptal edildi.

Ülke ekonomisine de ciddi zarar veren koronavirüsten dolayı Madrid borsası Ibex 35, perşembe günü eksi yüzde 14,06 ile tarihindeki en büyük düşüşle kapattı.

İspanya'da son resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 86 olurken, toplam vakanın 3 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.