Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada İspanya ve İsveç kupanın 4. gününde ve E grubunun kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İSPANYA VE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 E Grubu 2. maçında İspanya ve İsveç 14 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.i

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