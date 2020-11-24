İspanya hükümeti Covid-19 aşı programını açıkladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı kullanımına ocak ayından itibaren zorunlu olmadan ve ücretsiz başlanacağını açıkladı.
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke genelinde 13 bin sağlık merkezinde başlaması öngörülen Covid-19 aşı planıyla ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
İlla, "Covid-19 aşısı, aşı takvimindeki diğer aşılar gibi güvenli olacak" dedi.
İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma yaptığı firmalardan 140 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını söyleyen İlla, ülke nüfusu 47 milyon olmasına rağmen 80 milyona yapılacak şekilde aşı alınacağını ifade etti.
Aşının ilk aşamada, bakımevlerindeki yaşlılara ve personele, sağlık çalışanlarına ve engellilere yapılacağını kaydeden İlla, ölüm riski, hastalığa maruz kalma riski, sosyo-ekonomik etki riski ve hastalık riski kriterlerine göre oluşturulacak 18 grubun aşı takviminin belirleneceğini duyurdu.
Covid-19 aşısının 2021 yılı sonuna kadar İspanyol halkının yüzde 70'ine yapılması planlanıyor.
İlla, "Aşı planının iki temel amacı var. Bunlar, Covid-19'dan kaynaklanan ölüm oranını kontrol etmek ve aşı alımından itibaren hemen kullanıma başlanmasını sağlamak. Aşının kullanımı büyük olasılıkla ilk ocak-mart, ardından artırılarak nisan-haziran dönemlerinde olacak. Sonrasında da tüm öncelikli gruplara aşı yapılacak" dedi.
Sağlık Bakanı ayrıca, AB'nin şimdiye kadar 6 firma ile aşı alımı için anlaşmaya imza attığını, gelecek günlerde 7. firma ile de anlaşmanın yapılacağını söyledi.
Diğer yandan, Katolik dininin en önemli bayramlarından olan Noel (25-26 Aralık) ve yılbaşı dönemlerinde aile yemeklerinde en fazla 6 kişinin olması yönünde tavsiyelerde bulunan hükümet, saat 01.00'den itibaren gece sokağa çıkma yasağının devam etmesinin planlandığını açıkladı.
Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da açıklanan son verilere göre, toplam vaka sayısı 1 milyon 582 bin 616'ya çıkarken, salgından dolayı şimdiye kadar 43 bin 131 kişi hayatını kaybetti.
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