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        Haberler Dünya İspanya hükümeti 65 yaş üstüne 2 avroya sinema bileti uygulamasını tekrar başlattı

        İspanya hükümeti 65 yaş üstüne 2 avroya sinema bileti uygulamasını tekrar başlattı

        İspanya hükümeti, geçen yıl uyguladığı 65 yaş üstüne sinema bileti fiyatlarının 2 avroya düşürülmesi uygulamasını tekrar başlatma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:37
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        İspanya'da 65 yaş üstüne 2 avroya sinema bileti uygulaması
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        Kültür Bakanı Ernest Urtasun, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararı açıkladı.

        Urtasun, karara göre yaklaşık 9,5 milyon kişiyi kapsayacak 65 yaş üstü vatandaşlara sinema biletlerinin haftada bir gün olacak şekilde 2 avroya düşürüleceğini bildirdi.

        Hükümetin bu uygulamadan dolayı yıl sonuna kadar 12 milyon avroluk bir kaynak aktaracağını duyuran Bakan Urtasun, 65 yaş üstüne uygulanacak bilet indiriminin nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

        İspanya'da Kovid-19 salgınının ardından hem sinema sektörünü desteklemek hem de bazı vatandaşları teşvik etmek için Mayıs 2023'te başlatılan uygulama, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla yenilenmiş oldu.

        İspanya Sinema Salonları Federasyonu'nun (FECE) verilerine göre, 2022'ye göre kıyaslama yapıldığında 2023 yılında bilet indirimin uygulandığı salı günleri sinemaya giden 65 yaş üstü vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 371 bin arttı.

        İspanya'da genel izleyici için sinema girişi biletlerinin ortalama fiyatı 9 avro olarak biliniyor.

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