        İspanya Eski Kralı Juan Carlos 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

        İspanya Eski Kralı Juan Carlos 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

        Sürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşinin ölümüne neden olan kazayı ilk kez anlattı. "Silahın boş olduğunu sanıyorduk" diyen Kral Carlos; "O günden sonra hayatım karardı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 20:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:01
        "Kardeşimi öldüren bendim"
        Sürgünde yaşayan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos, yıllar önce kardeşini nasıl vurduğunu ve bu olayın hayatında açtığı derin yarayı ilk kez anlattı. 87 yaşındaki eski kral, bu hafta Fransa'da yayımlanan 'Juan Carlos I d'Espagne: Réconciliation' adlı 500 sayfalık anı kitabında, 70 yıl önce yaşanan trajediyi ve o günden sonra bir daha eskisi gibi olamadığını yazdı.

        "AĞIRLIĞI, BENİ ÖMÜR BOYU TAKİP ETTİ"

        Juan Carlos, kitabında; "Bu konu hakkında konuşmayı hiç sevmedim. İlk kez şimdi anlatıyorum" diyerek, 1956'da Portekiz’de yaşanan olayı tüm detaylarıyla paylaştı. O dönem 18 yaşında olan Juan Carlos ve 14 yaşındaki kardeşi Alfonso'nun evde oyun oynarken bir tabancayla şakalaştığı sırada kaza meydana geldi. Carlos; "Şarjörü çıkarmıştık, merminin namluda kaldığını bilmiyorduk. Bir el ateş edildi, mermi sekip kardeşimin alnına isabet etti. Babamın kollarında can verdi. Bu trajediden asla kurtulamayacağım. Ağırlığı beni ömür boyu takip etti" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı anlattı.

        "ONU HER GÜN DÜŞÜNÜYORUM"

        Olayın ardından herhangi bir resmi soruşturma açılmadı. İddiaya göre babası, Kont Juan de Borbón, sinir krizi geçirerek oğluna; "Bana yemin et, bunu bilerek yapmadın" diye bağırdı. Daha sonra Alfonso'nun bedenini İspanya bayrağına sarıp tabancayı denize attı. Juan Carlos ise askeri okuluna geri gönderildi. Eski kral; "Hayatımda bir 'öncesi' ve 'sonrası' var. Onu her gün düşünüyorum. Onsuz hayatım daha karanlık, daha mutsuz oldu" ifadelerini kullandı.

        KİTAPTA FRANCO DÖNEMİ DE ANLATILIYOR

        Juan Carlos'un anıları yedi bölümden oluşuyor ve İspanya'da Aralık ayında, diktatör Francisco Franco'nun ölümünün 50'nci yıldönümünde yayımlanacak. Kitapta, Franco'nun kendisini tahtın varisi ilan ettiği anı da anlatıyor; "Bana 'Seni halefim olarak atayacağım, kabul ediyor musun?' dedi. Şaşırmıştım, babamı düşündüm. Sessizlik içinde sadece kendi nefesimi duydum. Mecburen kabul ettim. Başka seçeneğim yoktu."

        Diktatör Francisco Franco
        Diktatör Francisco Franco

        Juan Carlos, 1975'te tahta çıktı ve uzun yıllar sevilen bir kral olarak anıldı. Ancak 2010'lu yıllarda hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve özel hayatına dair skandallar onu zor durumda bıraktı. 2012'de ekonomik krizin ortasında, sevgilisi Corinna Larsen ile birlikte Botsvana'da yaptığı lüks 'fil avı' gezisi halkı öfkelendirdi. Bu olayın ardından itibarı sarsılan kral, 2014’te tahtı oğlu Kral 6. Felipe’ye bıraktı.

        Juan Carlos ve Kraliçe Sofía
        Juan Carlos ve Kraliçe Sofía

        2020'de ise ülkesini terk ederek Dubai'ye taşındı. Kral Felipe, babasının yıllık maaşını kesip resmi törenlere çağırmamaya başladı. Juan Carlos'un eski sevgilisi Corinna'nın Londra'da açtığı taciz davası da iki yıl önce reddedildi.

        Corinna Larsen
        Corinna Larsen

        "AZİZ DEĞİLİM AMA HATALARIMI KABUL ETTİM"

        Kitabının sonunda eski kral, kendisiyle yüzleştiğini belirterek şöyle yazdı; "Bazılarını hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Bu sayfalarda bunu da kabul ettim. Aziz değilim. Güç kişiliğimi değiştirmedi. İspanya'dan ayrılmamın işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum ama beni bir insan olarak çok değiştirdi."

        Fotoğraflar: Avalon, DepoPhoto

        #İspanya Kralı Juan Carlos

