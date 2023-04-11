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İspanya Ekonomi Bakanı: Çin'i görmezden gelemeyiz

İspanya Ekonomi Bakanı Calvino, Çin'in Avrupa'nın görmezden gelemeyeceği bir öneme sahip ticari partner olduğunu belirtti. Küresel pazar dengesinin zarar görmesinin herkesin kaybedeceği bir senaryo olduğunu ifade eden Calvino, "Çin'e sırtımızı dönemeyiz" dedi.

Giriş: 11.04.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya Ekonomi Bakanı: Çin'i görmezden gelemeyiz
HABERTURK.COM / Reuters

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretinin ardından dünya gündeminin yoğunlaştığı Pekin-Avrupa ilişkileriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Çin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirten Calvino, Çin'in önemli jeopolitik oyuncu rolünü görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Washington'da Atlantik Konseyi etkinliğinde konuşan İspanyol Bakan, "Çin'e öylece sırtımızı dönüp onu görmezden gelmeye çalışamayız. Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve herkesin kaybedeceği küresel pazar parçalanmasını önlemek için yapıcı bir şekilde harekete geçmelerini sağlamakta ortak bir çıkarımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünya Bankası ve IMF toplantılarında gelişmekte olan ülkeler için borç hafifletme sürecini hızlandıracak adımlar tartışılırken, Calvino ayrıca Çin'in sürece daha fazla dahil olması çağrısında bulundu.

Çin'den üst düzey yetkililer, üç yıl sonra Washington toplantılarına yeniden katılacak.

Fotoğraf: AA, Reuters

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