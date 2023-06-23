AA

Celta Vigo Kulübü, Carlos Carvalhal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 63 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Benitez ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi takımlarda görev yapan Benitez, son olarak Everton'ı çalıştırdı.

Finali İstanbul'da oynanan 2004-2005 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluğa ulaşan Benitez, çalıştırdığı takımlarda ayrıca ikişer kez UEFA Avrupa Ligi, LaLiga, İtalya Süper Kupa, birer defa da UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası, Community Shield ve İtalya Kupası zaferleri yaşadı.

Geçen sezon LaLiga'da 43 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının 3 puan üstünde 13. sırada yer almıştı.

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