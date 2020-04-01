İspanya'dan Türk halkına teşekkür

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümgeneral Figuero, ülkemizden gönderilen sağlık malzemeleri için 'Türk halkı İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız, teşekkür ederim' dedi." ifadelerine yer verildi.

MSB, virüsle mücadele kapsamında kendi fabrika ve dikimevlerinde üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini bugün İspanya ve İtalya'ya TSK'ye ait uçakla ulaştırdı.