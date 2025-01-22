İspanya'dan Elon Musk'a gönderme

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada sosyal medyanın, demokrasi üzerindeki etkisine dâir açıklamalarda bulundu.

Sanchez "Teknoloji milyarderleri sosyal medyayı kullanarak demokrasiyi alaşağı etmek istiyor. Sırf zenginler diye her şeyi yapabileceklerini ve hukukun üstünde olduklarını düşünüyorlar. İşte bu onların demokrasiyi alaşağı etme isteklerinin nedenidir" dedi.

REKLAM advertisement1

Sanchez ayrıca sosyal medyanın anonim olarak kullanımına da değinerek "Sosyal medyada anonimliğe bir son vermeyi teklif ediyorum. Sokakta maskeyle gezemiyoruz ancak sosyal medyada kim olduğunu bilmediğiniz insanlar var. Nefret suçu dâhil birçok suç işleniyor ve sorumlu tutulmuyorlar. Böylesi bir anormallik daha fazla devam edemez. Vatandaşlar özel hayat hakkına sahip ancak anonimlik ve sorumsuzluk hakkına sahip değiller. Teknolojinin bizi özgürleştireceğini düşünürken tam tersi üstümüzde baskı yaratan bir araca dönüştüğünü görüyoruz" dedi.

REKLAM

Sanchez son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganını değiştirerek "Sosyal medyayı yeniden büyük yapalım" isimli bir teklifle Avrupa Parlementosuna geleceğini belirtti. Sanchez bu teklifinde sosyal medyaya yeni düzenlemeler gelmesini önerecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir