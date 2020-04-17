İspanya'daki yabancı uyruklu öğrencilerin karantina günleri - BİLBAO

Öğrenciler çevrimiçi eğitime ve müzik çalma gibi yeni şeyler öğrenmeye devam ederek yeni yaşama uyum sağlama çalışıyorlar.İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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