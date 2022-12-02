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İspanya'daki patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi

İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese gönderilen patlayıcı maddeli zarfların ardından ülkedeki tüm yabancı misyonlarda ve kamu binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı. İspanyol güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmasını ise sürdürüyor.

Giriş: 02.12.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'daki patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi
Patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi
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HABERTURK.COM

İspanya'da ilk olarak Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne ardından da Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen patlayıcı maddeli zarfların bugün de Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne ve Savunma Bakanlığı'na gönderildiği bildirilmişti.

İspanyol basını, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e gönderildiğini, gizli servis kaynaklarına dayandırarak duyurmuştu. ABD büyükelçiliğine de benzer bir paketin gönderildiği ifade edilmişti.

Politico'nun haberine göre paketlerin hedefleri, Rusya ile bağlantı olabileceği tezini öne çıkardı. İspanya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir destekçisiydi ve 19 Kasım'da ülkeye yeni bir askeri yardım sevkiyatı göndermek üzere olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın paketlerle ilişkisi olup olmayacağına dair konuşan Ukrayna Büyükelçisi Sergi Pohoreltsev "Düşmanımızin terör ülkesi olduğunu biliyoruz bu nedenle her şeyi beklemek mümkün" diye konuştu.

Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği ise iddialara tepki göstererek "Rusya, özellikle büyükelçiliklere yönelik her türlü terör eylemini kınıyor" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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