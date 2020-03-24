İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor

AA

İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

Madrid'in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Kovid-19'a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Evde kalma tavsiyelerini çiğnemeden geçmiş deneyimleri hatırlama veya yenilerini keşfetme hissini geri kazanabiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, "verdikleri hizmetlerle bizim sağlığımızı koruyan herkese teşekkür etmek için" Müslümanlara her cuma günü saat 19.30'da balkon, teras ve ya pencerelerine çıkarak ezan okuması çağrısı yapıldı.

Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde Kovid-19 ile mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" vurgu yaptı.Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.