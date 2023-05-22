Yaşadığı ırkçılığın ardından gözyaşlarını tutamayan Vinicius maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Çok üzgünüm. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin sahası olan bu şampiyonluk yarışı artık ırkçıların elinde. La Liga'da sürekli ırkçılık oluyor. Irkçılık normalleşti. Lig ve federasyon bunu normal karşılıyor. Bugün Brezilya'da İspanya, ırkçı bir ülke olarak biliniyor. Güçlüyüm ve ırkçılara karşı sonuna kadar savaşacağım. Buradan uzakta olsam bile." ifadelerini kullandı.