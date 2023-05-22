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İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçılık skandalı!

Real Madrid maçında Vinicius Junior'a ırkçılık skandalı!

Real Madrid'in ligde Valencia ile karşılaştığı mücadelede ırkçılık skandalı yaşandı. Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'a karşı ırkçı tezahüratlarda bulunuldu

Giriş: 22.05.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya 1-0 yenilirken ırkçılık skandalı yaşandı.

  • Karşılaşmanın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

  • Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu

  • Polis, tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltırken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı. Oyunun durduğu sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

  • Daha sonra Vinicius Jr. 90+7. dakikada rakibine yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

  • Carlo Ancelotti ise maç sonrasında; "Burada yaşananlar hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Bence bizim bugün yenilmemizden daha önemli şeyler var. Hiçbiri yaşanmamalıydı. Bu ligde bir şeyler yanlış gidiyor." dedi. 

  • La Liga yönetimi ise konuyla alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Oyuncunun daha önce 9 kez ırkçılık hakkında şikayette bulunduğu belirtildi. 

  • Yaşadığı ırkçılığın ardından gözyaşlarını tutamayan Vinicius maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Çok üzgünüm. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin sahası olan bu şampiyonluk yarışı artık ırkçıların elinde. La Liga'da sürekli ırkçılık oluyor. Irkçılık normalleşti. Lig ve federasyon bunu normal karşılıyor. Bugün Brezilya'da İspanya, ırkçı bir ülke olarak biliniyor. Güçlüyüm ve ırkçılara karşı sonuna kadar savaşacağım. Buradan uzakta olsam bile." ifadelerini kullandı.

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