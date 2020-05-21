La Liga'da koronavirüse karşı önlem amacıyla ilginç bir yöntem geliştirildi.La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Sporx'te yer alan haberde; protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesislerinin dezenfekte edileceği kaydedildi. Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine Mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran tarihini vermişti.