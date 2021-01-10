İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: 3 ölü!

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, basına yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız var. Ama yas tutmamız gereken 3 ölümüz oldu." dedi.