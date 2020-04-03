İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 110 bin 238'den 117 bin 710 yükseldiğini açıkladı.

Dün 950 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da son 24 saatte ise 932 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkedeki toplam ölü sayısı 10 bin 935'e yükseldi.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

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