İspanya Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı!

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede ağırlaşan koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içerisinde 462 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da toplam ölü sayısı 2182'ye yükseldi. Ülkede toplam tespit edilebilen vaka sayısının ise 33 bin 89'a yükseldiği açıklandı.

Öte yandan İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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