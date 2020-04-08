İspanya ve İran'da son 24 saatin bilançosu açıklandı!

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

İspanya'da şu ana kadar 146 bin 490 koronavirüs vakası tespit edildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Salgından ciddi şekilde etkilenen bir diğer ülke olan İran'da ise son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam can kaybı sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

İran'da şu ana kadar 67 bin 286 koronavirüs vakası tespit edildi.

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