Türk Telekom Basketbol, EuroCup’ta sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz, EuroCup finalinde şampiyonluk ve EuroLeague bileti için İspanya ekibi Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi için İspanya’da bulunan Türk Telekom, maç öncesi antrenmanını gerçekleştirmek için salona hareket ettiği esnada bir skandalı yaşadı. Edilen bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; Gran Canaria taraftarı olan otobüs şoförü, antrenmana giden Türk Telekom kafilesini yolu uzatarak dolaştırdı. Kafilenin kaldığı otel ile stadın çok yakın mesafe olmasına rağmen, Başkent ekibinin atrenmana gitmesi oldukçta uzun sürdü. Telekom Başantrenörü Erdem Can, yüksek sesli müziğin çalmasının ardından otobüs şoförünü uyarmak için ayağa kalkerken, şoförün manevra ve ani fren yapması sonucu, kafasını cama vurdu ve boynunu incitti. Erdem Can'a boyunluk takılırken, antrenmanın ardından tetkikler için hastaneye gitti. Olay sırasında obüsün ön camında çatlak meydana geldi.

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." sözlerini kullandı.

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