İspanya'da polis ve jandarmadan "maaşların ülke genelinde eşitlenmesi" eylemi

AA

Ülke genelinde maaşlarının eşitlenmesi yönünde hazırladıkları teklifin, sol koalisyon hükümetinin girişimiyle meclis gündemine alınmasının önlenmesinin ardından eylem yapmaya başlayan polis ve jandarma görevlileri meclis binası önünde toplandı.

Yüzlerini hacker grubu "Anonymous"un simgesi maskelerle örten ancak ceketleriyle polis veya jandarma çalışanı olduklarını gösteren grup, maaşlarında düzenleme yapmayı kabul etmediği gerekçesiyle hükümet karşıtı sloganlar attı.

Madrid'de meclis binası çevresinin trafiğe kapanmasına neden olan göstericilerin, güvenlik koridoru kuran ve kendileri gibi polis olan meslektaşlarıyla zaman zaman karşı karşıya gelip itişmeleri dikkati çekti.

Polis ve jandarmanın eylemine, muhalefetteki aşırı sağ görüşlü Vox ile liberal görüşlü Vatandaşlar Partisinden de destek verildi.

Polis ve jandarmanın bağlı olduğu sendikalar ülke genelinde maaşlarının eşitlenmesini isterken, sol koalisyon hükümeti, özerk bölgelere göre farklılığı olan maaşların aynı düzeye getirilmesinin bütçeye yüksek maliyet getireceği gerekçesiyle bu öneriyi kabul etmiyor.

Hükümet yetkilileri, Katalonya özerk hükümeti tarafından o bölgenin yerel polisi olan Mossos d'esquadra'ya yapılan zammın tüm ülke genelindeki güvenlik güçlerine yapılamayacağı örneğini veriyor.

Muhalefet ise ayrılıkçı Katalonya ve Bask bölgelerine geniş bütçe ayıran hükümetin, devletin güvenlik güçlerini ekonomik gerekçelerle geri çevirmesinin "utanç verici" olduğu eleştirisinde bulunuyor.