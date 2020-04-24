İspanya'da maçlar 2021'e kadar seyircisiz!

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkilerken İspanya önlemler almaya devam ediyor. Futbol maçlarının diğer ülkeler gibi oynanmadığı İspanya'da hükümet, liglerin kaldığı yerden devam etmesi durumunda seyirci olmamasını istiyor.

İspanyol basınında yer alan bilgiye göre İspanya Hükümeti; La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas'ı, liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağına dair bilgilendirdi. Bu karar kulüplere de bildirildi.

İspanya'da stadyumların 2021 yılına kadar seyircilere kapalı olması, en üst düzeydeki iki ligde mücadele eden kulüplere büyük ekonomik kayıplar yaşatacak. La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas da bunun farkında. Tebas yaptığı açıklamada; kulüplerin kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik dengeyi tutturmaları için önlem almaları gerektiğini belirtti.