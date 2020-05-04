İspanya'da ligler haziranda başlıyor!

İspanya'da ilk iki ligde yer alan kulüpler, bireysel antrenmanların bu haftadan itibaren başlamasına, lig ve kupa organizasyonlarının ise haziranda başlamasına yönelik karar aldı.

Yapılan açıklamada liglerin geri dönüşü için bir protokol çerçevesinde hareket edileceği, protokol gereğince antrenman tesislerine dönülmesinden önce test yapılacağı belirtildi.