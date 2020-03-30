İspanya'da Kovid-19 vakalarında ölü sayısı 7 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

İspanya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısında 838 ile dün görülen en yüksek artış, bugün açıklanan 812 ölüyle az da olsa düştü.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün kaydedildiği dünyadaki ikinci ülke olan İspanya'da ölü sayısı, bugün itibarıyla 7 bin 340'a ulaştı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi. İspanya bu rakamla Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

İspanya'da, Kovid-19 hastalarından mevcut durumda 5 bin 231'i (düne göre 324 artış) yoğun bakımda tutuluyor.

Ülkede taburcu edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 71 artışla 16 bin 780'e çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 310 artışla 3 bin 392'ye yükseldi.

Kentte vaka sayısı da 1413 artışla 24 bin 90'a çıktı.

- İspanya, ekonomide iki haftalığına kontak kapatıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dün yaptığı acil Bakanlar Kurulu toplantısında ek önlemler açıkladı.

Hükümet, 31 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere ülke genelinde "zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetlerin iki haftalığına durdurulması" kararını aldı.

İspanya tarihinde ilk defa böyle bir karar alınırken ülke basınındaki haberlerde, tüm ekonomik faaliyetlerin durdurulmasının maliyetinin aylık 49 milyar avro olacağı ve 240 bin şirketin geleceğini riske atacağı iddia edildi.

- Defin sırasında en fazla 3 kişinin bulunmasına izin verildi

Yeni önlemler kapsamında, ülke genelinde cenaze törenleri yasaklanarak defin sırasında en fazla üç kişinin bulunmasına izin verileceği bildirildi.

Ayrıca ülkede salgınla ilgili mücadeleyi yürüten Sağlık Bakanlığındaki Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezinin Genel Direktörü Fernando Simon'un da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya'da Kovid-19'la ilgili verileri ve gelişmeleri günlük basın toplantılarıyla kamuoyuna duyuran Simon, bugünkü basın toplantısına katılmayıp karantinaya alındı.

İspanya hükümetinde, iki hafta önce Kovid-19 testleri pozitif çıkan Eşitlik Bakanı İrene Montero ile Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politikalar Bakanı Carolina Darias'nın son yapılan testlerinin de yine pozitif çıktığı kaydedildi.