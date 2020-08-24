İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor!

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığının hafta sonunda ara verdiği ve bugün güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka sayılarındaki hızlı artışın devam ettiği görüldü.
Bakanlık, cuma gününden bu yana İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayısının 19 bin 382 yükseldiğini duyurdu.
Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid, Bask, Aragon ve Endülüs olduğu bildirildi.
Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke İspanya'da, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellendi.
Bakanlık ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 96 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 872'ye ulaştı.
ÜLKEDE FARKLI ÖNLEMLER ALINIYOR
İspanya'da yeni vaka artışlarından dolayı, merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetim farklı önlemler alıyor.
Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyulması dışında, son iki haftadır alınan diğer önlemlerde disko ve barların kapatılması, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması, en fazla 10 kişinin toplanmasına izin verilmesi, akşam saat 22.00'dan sonra plajların kapatılması, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamasının tavsiye edilmesi ve toplu PCR testlerinin yapılması gibi ek önlemler açıklanıyor.
Yeni eğitim öğretim yılının eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlayacak olmasından dolayı okullarda alınacak Kovid-19 önlemleri de tartışılan konuların başında geliyor.
Katalonya özerk yönetiminin bugün açıkladığı, okullarda 500 bin PCR testi yapılması, 12 yaş altındakilere maske takma zorunluluğu getirilmesi ve sınıflardaki öğrenci sayısının 20'nin altına indirilmesi kararlarının benzer şekilde ülke genelinde de uygulanması bekleniyor.
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