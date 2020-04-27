İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 521'e çıktı

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 331'e çıktı. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 521'e yükseldi.
Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465'e çıktı.
Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu.
İspanya, mevcut durumda ABD'nin (107 bin 45) ardından "en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ikinci ülke" konumunda bulunuyor.
- Sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uyulmaması tartışma yarattı
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta başlatılan ve 9 Mayıs'a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) şartlarını kademeli olarak gevşeterek, geçen pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi bulunması koşuluyla, evin en fazla 1 kilometre çevresinde 1 saat sokağa çıkmasına izin vermişti.
Ancak bazı büyük kentlerde insanların sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaması tartışmalara neden oldu.
Merkezi ve yerel hükümetlerin yetkilileri, sosyal mesafe, maske takma, en fazla 1 saat dışarıda kalma gibi Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uymayanlara para cezası kesilebileceğini duyurdu.
- 2 Mayıs'tan itibaren 1 saat süreyle sokağa çıkmaya müsaade
Başbakan Pedro Sanchez, 2 Mayıs'tan itibaren herkesin 1 saat süreyle sokağa çıkıp dolaşma ve spor yapmasına müsaade edilmesi için planlama yaptıklarını açıklamıştı.
Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndüren İspanya, gevşetilen önlemlerin ardından salgında ikinci dalga olasılığına karşı da sağlık sistemini güçlendirici yeni tedbirler alıyor.
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