İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısındaki düşüş sürüyor

AA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak toplamda 26 bin 744'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 143 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 123'e düştü.

Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayılarında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedilirken, ölüm sayılarının son üç gündür 200'ün altında olması ve düşüsün devam etmesi dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 744'e yükseldi.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 373 artışla 227 bin 436'a çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı 137 bin 139'a ulaştı.

- İspanya'nın yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Bu arada Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan 1. seviyeye geçti.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen 1. seviyeye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, ikinci aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

İkinci aşamaya geçilen kentlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.

Otellerin büyük bölümü ile bazı dükkanların "talep olmaması ve zararına olacağı" gerekçesiyle ikinci aşamanın ilk gününde kapalı kalmayı tercih ettikleri görüldü.

Vatandaşlara, kamuya açık yerlerde ve kapalı alanlarda maske kullanması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılar yapıldı.